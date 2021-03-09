لبنان | الخارجية الأميركية: طالبنا مرارا قادة لبنان الالتزام بوعودهم بتشكيل حكومة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه “نراقب الوضع عن كثب في لبنان وطالبنا مرارا قادة لبنان بالالتزام بوعودهم بتشكيل حكومة ذات مصداقية بأسرع وقت ممكن”.

الى ذلك، سلط المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس سابقاً الضوء على الملف اللبناني، وأكد على أن الولايات المتحدة تراقب “الوضع في لبنان عن كثب وباهتمام بالغ”.

وتابع المتحدث الأميركي، “هناك حاجة ملحة لتشكيل حكومة ووقف الفساد، ونحن ندعم الشعب”. وفي ما يخص ميانمار، قال برايس إن الولايات المتحدة تؤكد تمسكها بضرورة عودة الشرعية للحكم في ميانمار.

وتابع برايس “نطالب القوى العسكرية في ميانمار وقف الاعتداءات على الصحفيين وإطلاق سراح المعتقلين”. وحثت الولايات المتحدة الصين على لعب دور إيجابي في ملف ميانمار، من خلال التأثير على المجلس العسكري في بورما وإنهاء أزمة البلاد.

وقال المتحدث الأميركي إن “الصين تشكل تحديا أمنيا واقتصاديا”، لافتا في نفس الوقت إلى أن الولايات المتحدة تتابع بشكل مستمر مع حلفائها، التطورات في منطقة المحيط الهادئ.

وعن اليمن، قال برايس “لا حل عسكريا للأزمة في اليمن. سنعمل مع الأطراف المعنية في اليمن لحل الأزمة هناك. متمسكون بحل الأزمة في اليمن وحفظ أمن السعودية”.

وأكد برايس على أن الولايات المتحدة تسعى لحل الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون. وبخصوص التوترات في إثيوبيا، دعا برايس الحكومة الإثيوبية للتعاون مع المنظمات المعنية، لإنهاء الأزمة الإنسانية في إقليم تيغراي.