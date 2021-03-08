لبنان | جنبلاط: أعتذر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر”، وكتب: “على اثر تسريب كلام مجتزأ قُلته في اجتماع عام والذي يُشكّل إساءة لأطراف داخليّة ودول عربية، فإنني أقدّم اعتذاري وأتمنّى أن يكون هذا التوضيح كافياً لجلاء أي ملابسات”.

وكانت قد كشفت معلومات صحفية عن أن رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط، أعلن خلال اجتماع مع إدارة مؤسسة “العرفان” عبر “Zoom”، أنه لا يريد إقفال الطرقات.

وبحسب المصادر، أشار جنبلاط إلى أن “الخليج لا يساعد إلّا بأمر من السعودية”. وعن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قال: “هيدا اللي قاعد ع التّلة مرتاح ع وضعه، علاقته ممتازة مع السعودية وما بعرف على شو مراهنين عليه”.