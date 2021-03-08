لبنان | رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار: ليأخذ المسؤولون العبرة من مواقف قائد الجيش

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 07:28 مساءً - منذ 3 دقائق

نوه رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار مختار بلدة ببنين زاهر الكسار في بيان، بـ”الكلام الوطني الجامع لقائد الجيش العماد جوزاف عون، الذي يأتي في مرحلة تاريخية مفصلية في حياة الوطن، ليعبر عن كل لبناني حر شريف يحب وطنه ويدعم جيشه، ويقدر دوره الوطني”.

وقال: “لطالما كنا نثني على مواقف هذه القيادة الحكيمة، التي تجمع اللبنانيين وتوحد صفوفهم خلف الجيش اللبناني راعي السلم الأهلي والأمن والإستقرار في البلد. واليوم أكثر فأكثر، قرارنا مع الجيش وقيادته وتضحياته”.

أضاف: “ليأخذ جميع المسؤولين السياسيين العبرة من هذه المواقف الوطنية ويتصرفوا بروح المسؤولية كما يتصرف الجيش اللبناني، حتى نعبر هذه الأزمة ونحن على كامل وحدتنا وانتمائنا الوطني”.

وإذ دعا الكسار إلى “الوقوف إلى جانب الجيش اللبناني ودعمه بكل الوسائل في وقت تعاني هذه المؤسسة الوطنية من الضائقة الإقتصادية ويعاني عناصرها من الأوضاع المعيشية لكنها لم تتردد يوما في الزود عن تراب الوطن”، شجب “كل حملات التحريض على الجيش من أي جهة أتت”، ودعا إلى “الإلتفاف حول الجيش الذي يشكل صمام الأمان الأول والأخير للبنان وشعبه”.