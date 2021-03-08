لبنان | عدد الوفيات لا يزال مرتفعاً جراء “كورونا” في لبنان اليوم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 07:28 مساءً - منذ 28 دقيقة

سجلت وزارة الصحة العامة 43 وفاة و2283 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

في الموازاة، غرد مدير مستشفى رفيق الحريري على حسابه عبر تويتر سابقاً بالقول: “الطريقة الوحيدة للحصول على أخبار جيدة عن الكورونا واللقاح حاليا هي تحويل الانتباه بعيدًا عن الأخبار المحلية. ففي مختلف أنحاء العالم، اعداد الكورونا في تراجع. وقد تمكن العديد من البلدان من طرح اللقاح دون عقبات، وكانت النتائج واعدة للغاية”.

ورأى أبيض في سلسلة تغريدات ان “اللقاح ينقذ الأرواح. فمن غير المرجح أن يصاب الأفراد الذين تم تلقيحهم بعدوى كورونا الشديدة. والأمر الأكثر تشجيعًا هو البيانات التي تشير إلى أن اللقاحات فعالة أيضًا في تخفيض انتقال العدوى. لا يمكن لحملة التلقيح الناجحة أن تنقذ الأرواح فحسب، بل يمكن أن تساعد الاقتصاد أيضًا”.

واعتبر أنه “مع توفر المزيد من اللقاحات في جميع أنحاء العالم، وانخفاض عدد الإصابات بفيروس الكورونا بشكل كبير، سيتمكن لبنان من الوصول إلى المزيد من اللقاحات. وستؤدي مشاركة القطاع الخاص أيضًا إلى تحسين طرح اللقاح. ستأتي أخبار أفضل، على الرغم من أن الأوان سيكون قد فات بالنسبة للبعض|.