لبنان | افرام ردًا على بيان بعبدا: لأ لهون وبس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 07:28 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - مارس - 2021 6:32 مساءً

غرّد النائب المستقيل نعمت افرام عبر حسابه على تويتر فكتب: “ملفت بيان بعبدا إنّو تحركات الشارع بتمسّ بالاستقرار!! ليش وين في استقرار؟! بالليرة اللي صرلا سنة عم تنهار؟ أو بنزيف الدعم يلي عم يتهرّب للخارج؟ أو بتحقيق المرفأ ومطاردة “معلّم التلحيم”؟ أو باستقرار السلم الأهلي بالسوبرماركت على كيس الحليب؟ أو بـ70% من الشعب فقير؟”

أضاف: “همكن تحافظوا عا وجودكن ومؤسسات البلد راحت. بعد في الجيش بدكن تحطّوه بالمواجهة مع الشعب؟! يعني بدكن تحرقوه وتتدّفوا عليه كمان؟!”

وتابع: “لأ لهون وبس. عنوان المرحلة الجديدة لخّصا غبطة البطريرك: “خير أن ينفجر الشعب ويبقى الوطن من أن ينفجر الوطن ولا يبقى الشعب”.