لبنان | عون: مطالب العائلة التربوية محقة لا سيما في ما يتعلق بموضوع الامان الصحي للقطاع التعليمي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

أكد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، أن “مطالب العائلة التربوية في ​لبنان​ محقة، لا سيما في ما يتعلق بموضوع الامان الصحي للقطاع التعليمي، لناحية العمل على تأمين ​اللقاحات​ المطلوبة لحماية العاملين فيه من وباء ​كورونا​ وكذلك التلامذة”، ولفت الى أن “هذا الموضوع يشكل مسؤولية كبيرة ويجب أن يعطى الاولوية”.

وشدد عون خلال استقباله ​وزير التربية​ و​التعليم العالي​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​طارق المجذوب​ على رأس وفد تربوي، على “أهمية تأمين الانترنت المجاني للقطاع التربوي او تزويده بالمستلزمات التقنية بأسعار مخفضة لتمكينه من الاستمرار في هذه الظروف، لا سيما في ظل الاوضاع المالية الصعبة وعدم توافر الاموال اللازمة لذلك”، ولفت الى مواصلة متابعته مع الجهات المعنية “تأمين مطالب هذا القطاع ومستلزمات العودة الآمنة الى التعلم المدمج”.

هذا وكان الوزير المجذوب وأعضاء الوفد قد نقلوا الى عون مطالب القطاع التربوي والمصاعب التي يعاني منها للاستمرار في تأدية رسالته، خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية والمالية والاوضاع الصحية التي أثرت بشكل مباشر على هذا القطاع.