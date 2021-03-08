لبنان | دهم منازل صرافين في شتورا ومناطق أخرى ومصادرة آلاف الدولارات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أفادت معلومات أكمنية وصحفية عن قيام الامن القومي في الأمن العام بدهم منازل بعض الصرافين في شتورا والذين يتداولون الدولار في السوق السوداء و تم توقيف عدد منهم ومصادرة آلاف الدولار الموجودة بحوزتهم.

وبحسب المعلومات فإن المداهمات تحصل على كل الاراضي اللبنانية، وفي بيروت وضواحيها.

المداهمات جاءت تزامناً مع الاجتماع الأمني الاقتصاي الذي عقد في قصر بعبدا اليوم، وتم فيه تكليف الاجهزة الامنية بضبط جميع الاشخاص الذين يخالفون احكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة سواء كانوا من الصرافين المرخصين أوغير المرخصين الذين يمارسون المضاربة.

كما تم أبضاً تكليف، بناءً لإشارة القضاء، الاجهزة الامنية العمل على استكمال اقفال المنصات والمجموعات الالكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد اسعار الدولار الاميركي تجاه الليرة اللبنانية ومتابعة التواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الالكترونية بالاستناد الى القوانين الدولية المرعية الاجراء.