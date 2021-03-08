لبنان | شريم: كلّ عام والمرأة بتقدم وازدهار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ 7 دقائق

أعادت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال د غادة شريم نشر الفيديو المنشور على حساب UN-Habitat والذي يسلّط الضوء على عملها في وزارة المهجرين من خلال عملها في اللجنة الوزارية للتنمية الريفية خصوصا بما يتعلق باطلاقها استمارة بلدة الكترونيا ل١٣٠٠ بلدية في سبيل تكوين داتا كاملة حول وضع كافة القطاعات في كافة المناطق تمهيدا لاطلاق خطة متكاملة للتنمية وكتبت:

” كل الشكر للUN -Habitat

للتركيز على ما قمت به في وزارة المهجرين وإلقاء الضوء على العمل الذي نقوم به في ما خص التنمية الريفية التي تهم المواطنين عموما والمهجرين خصوصا والتي تساهم في الوصول الى مجتمعات اكثر سلاما! تم اطلاق هذا الفيديو بمناسبة يوم المرأة العالمي وكل عام والمرأة بتقدم وازدهار.”