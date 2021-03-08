لبنان | ما هي الطرقات المقطوعة في البقاع؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ 17 دقيقة

تتواصل التحركات في البقاع الاوسط المناطق احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.

وفي هذا السياق، أفادت غرفة التحكم بأن الطرقات المقطوعة ضمن منطقة البقاع هي التالية:

سعدنايل بالاتجاهين حيث جرى نصب خيمة الى جانب الطريق

– قب الياس جديتا العالي مفرق المرج قبل النفق

– مستديرة زحلة بالاتجاهين

– دير زنون رياق