لبنان | كيف سيكون حال الطقس في الأيام المقبلة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

تؤثر بعض التقلبات الجوية والضعيفة على لبنان اليوم وغدا الثلاثاء مع احتمال ضعيف لتساقط رذاذ او مطر خفيف محلي يليها طقس دافئ ورياح مغبرة قليلا ونشطة الاربعاء ليتحول الطقس الى ممطر بغزارة وبارد بين مساء الخميس وفجر الجمعة ….في التفاصيل:

الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ٢٠ درجة، بقاعا بين ٣و ١٥ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٥ و ١٣ درجات

٢- الجو غائم جزئياً مع احتمال ٣٠٪؜ لتساقط بعض الرذاذ او المطر الخفيف والمحلي

٣- الرياح جنوبية غربية ضعيفة ١٥~٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪؜؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الثلاثاء: طقس متقلب مع احتمال خفيف جدا لبعض الامطار الخفيفة والمحلية والحرارة مستقرة ومتوقعة ساحلا بين ١٢و ٢٠ درجة على ال ١٠٠٠م بين ٦ و ١٤ درجات وبقاعاً بين ٢و ١٥ درجة

الاربعاء : طقس دافئ والحرارة ترتفع ومتوقعة ساحلا بين ١٦و ٢٥ درجة على ال ١٠٠٠م بين ١٢و ٢١ درجات وبقاعاً بين ٩ و ٢٣ درجة