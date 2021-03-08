لبنان | سعر صرف الدولار قد يصل الى 50 ألف ليرة!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 8 - مارس - 2021 12:44 مساءً

شدد الخبير الاقتصادي والمالي جاسم عجّاقة على أن سبب التذبذب في سعر صرف الدولار لا يعود الى حركة السوق، إنما لتحكّم عصابة مكوّنة من الصرافين والتجار والمصرفيين بسعر الصرف، وذلك بخلفية سياسية.

عجاقة وفي حديث لـ “صوت كل لبنان” أوضح أن الصرافين هم بتناغم كامل مع التطبيقات المعنية بسعر الصرف، والتجار يحاولون الاستفادة للتهريب الى الخارج، فيما الصرافون يعملون بالمتاجرة في الشيكات.

ودان عجاقة غياب الرقابة لردع المرتكبين، داعيا حكومة تصريف الأعمال الى وضع حدّ للمهربين والمخالفين محذرا من قفزات كبيرة في سعر الصرف قد تصل الى حدّ الخمسين ألف ليرة في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه، وأضاف: من يتحكم بالسعر معروف بالاسم ومن الواضح أن هناك تآمراً ضمنياً بين المتورطين والمعنيين.

وصباح “يوم الغضب” الإثنين 8\3\2021 كما اطلق عليه المحتجون، سجل سعر صرف في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 10200 – 10350 ليرة.

وصباح الأحد 7\3\2021 سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 10700 ليرة للشراء و 10800 ليرة للبيع.

وقبل أيام كسر الدولار الهامش شبه الثابت الذي تراوح بين ٨ الاف و٨٥٠٠ ليرة في الأسابيع الماضية.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ومع ارتفاع سعر صرف الدولار تهاوت القدرة الشرائية للمواطنين، وما زاد الطين بلة إختفاء المواد الغذائية والسلع المدعومة، كل ذلك دفع اللبنانيين للنزول الى الشارع ورفع الصوت من دون ان يلقوا الى اللحظة اذاناً صاغية.