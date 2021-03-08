لبنان | في “يوم الغضب”.. كيف افتتح الدولار في السوق السوداء؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 7 ثواني

صباح “يوم الغضب” كما اطلق عليه المحتجون، سجل سعر صرف في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 10200 – 10350 ليرة.

وصباح امس سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 10700 ليرة للشراء و 10800 ليرة للبيع.

وقبل أيام كسر الدولار الهامش شبه الثابت الذي تراوح بين ٨ الاف و٨٥٠٠ ليرة في الأسابيع الماضية.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ومع ارتفاع سعر صرف الدولار تهاوت القدرة الشرائية للمواطنين، وما زاد الطين بلة إختفاء المواد الغذائية والسلع المدعومة، كل ذلك دفع اللبنانيين للنزول الى الشارع ورفع الصوت من دون ان يلقوا الى اللحظة اذاناً صاغية.