لبنان | “يوم الغضب”… قطع طرق في مختلف المناطق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 08:43 صباحاً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 8 - مارس - 2021 8:35 صباحًا

“يوم الغضب”، كما سمته مجموعات الثورة انطلق صباح اليوم بمشهد قطع الطرق، فيما بلغ سعر صرف الدولار 10400 ليرة للدولار الواحد.

أفادت غرفة “التحكم المروري” أن هذه الطرق مقطوعة في المناطق:

الطرق المقطوعة ضمن منطقة الشمال:

ساحة حلبا

البحصاص

الهيكلية

البداوي

جسر السلام

مستديرة العبدة

وادي الجاموس

المحمرة

برج العرب

البالما

شكا الهري بالاتجاهين

شكا الطريق البحرية

دير عمار

كما لفتت غرفة التحكم الى قطع السير على المسلك الغربي لأوتوستراد جبيل، وقطع أوتوستراد الزوق وجل الديب وانطلياس بالاتجاهين.

قطع السير على تقاطع الكولا باتجاه كورنيش المزرعة

قطع السير أوتوستراد الجية بالاتجاهين.

قطع السير على مثلث خلدة

قطع السير على طريق عام ضهور العبادية عاليه بالاتجاهين

قطع السير قرب جامع محمد الأمين في وسط بيروت

قطع السير في الحمرا

الطرقات المقطوعة ضمن منطقة البقاع:

– مفرق قب الياس

– جديتا العالي

– المرج

– سعدنايل

كما لفتت غرفة التحكم الى قطع السير على المسلك الغربي لأوتوستراد جبيل، وقطع أوتوستراد الزوق وجل الديب وانطلياس بالاتجاهين.

البداوي