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لبنان | مناشدات طبية عاجلة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 08:43 صباحاً - منذ 42 دقيقة

مستشفى-تعبيرية

توجهت جهات طبية وصحية بمناشدات عاجلة الى المحتجين والمتظاهرين من اجل السماح لجميع المواطنين المتوجهين الى المستشفيات والمراكز الطبية بناء على مواعيد مسبقة لاخذ اللقاحات ضد ، كما السماح لجميع المواطنين المتوجهين بشكل طارئ الى المستشفيات. وحذرت من خطورة الإخلال بمواعيد التلقيح بما ينعكس سلبا على انتظامها.

كما ناشدت شركة الأوكسيجين في لبنان SOAL  جميع المواطنين تسهيل مرور شاحناتها على جميع الطرقات لتلبية حاجة المستشفيات بالأكسجين الطبي للضرورة الإنسانية خصوصًا خلال جائحة الكورونا

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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