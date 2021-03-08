لبنان | حسين عطايا: حزب الله حزب لبناني لكنه يتبع ولاية الفقيه في ايران

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 01:10 صباحاً - منذ 33 دقيقة

رأى منسّق لقاء” جنوبيّون للحرّية” حسين عطايا، ان “العهد اوصلنا الى قعر الهاوية ولاسترجاع الكرامة يجب ان نحرّر لبنان”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “نحن مع الشرعية العربية كوننا مؤسسين لجامعة الدول العربية ومع الشرعية الدولية ومع تطبيق القرارات الدولية”.

واضاف: “نحن مع مؤتمر دولي ومع تطبيق الدستور اللبناني ومع تطبيق القرارات الدولية.. وهذه النقاط الـ3 ستساهم بتحرير لبنان”.

وردا على سؤال حول رأي الشيخ احمد قبلان بطرح البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، قال: “برأيي الشيخ احمد قبلان ليس مفتيا وقرار تعيينه لم ينشر حتى تاريخه في الجريدة الرسمية”.

وشكك بشرعية المجلس النيابي، قائلا: “من قال ان الانتخابات النيابية الاخيرة كانت شرعية؟ وكيف تكون الانتخابات شرعية في وجود السلاح؟”.

وقال: “حزب الله حزب لبناني لكنه يتبع ولاية الفقيه في ايران “.

واضاف: “الثورة ليست النزول الى الشارع فقط والثورات في العالم تطلبت سنوات عديدة”.

وتابع: “انا ضدّ قطع الطرقات لأننا نقطع الطرقات على بعضنا البعض”.

وطالب بتطبيق دستور الطائف دعيا لتشكيل حكومة بصلاحيات استثنائية تشريعية.

وقال: “شعار كلّن يعني كلّن يخسّرنا في بعض الاماكن.. ولا يمكن مقارنة من سرق 1000 دولار بمن سرق بلدا”.