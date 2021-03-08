لبنان | جوي لحود: على الدول الاتيان بايران ليقولوا لها “على جماعتك بلبنان يزمّوها”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 01:10 صباحاً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 8 - مارس - 2021 12:23 صباحًا

اعتبر المحامي والناشط السياسي جوي لحّود ان التصعيد ضرورة.

ولفت في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، الى انقسام في الشارع بين فئات ثلاث، شارحا: “هناك قسم من المتظاهرين المحدودين بسقف المطالب المعيشية وهناك قسم مطالبه سيادية وقسم ثالث من المتظاهرين يتحكم به حزب الله”

واعتبر انه “حين يكون السقف مطلبا معيشيا من دون تصويب ان المشكلة الاساسية هي سيادية.. فان الامر يفاقم المشكلة ولا يحلّها”.

واشار الى انه ساند علنا موقف البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في طرحه لمؤتمر دولي “لأن الأزمة ليست داخلية بل دولية”.

وقال: “حزب الله يحارب خارج لبنان وخلاياه منتشرة في الدول ويجب ان نتعامل مع الاصيل لا الكفيل وعلى الدول الاتيان بايران ليقولوا لها “على جماعتك بلبنان يزمّوها”.

وردا على سؤال قال: “لو كان القرار في البنك المركزي كنا لنذهب ونتحرك امام البنك المركزي.. لكن القرار بيد من خلفه اي بيد السلطة السياسية وقرار المركزي بضخّ الليرة قرار سياسي”.

ورأى ان “التدقيق الجنائي شعار من شعاراتهم التي لم نعد نصدقها”.

وقال: “يجب ان يسقط كلّ شيء ولا اظنّ ان الحرب الاهلية توقفت يوما في لبنان”.