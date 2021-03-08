لبنان | ابو حيدر:هناك تخزين لمواد مدعومة وبيعها عن طريق الغشّ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

أكد مدير عام ​وزارة الإقتصاد​ ​محمد أبو حيدر​، في حديث تلفزيوني، حصول عمليات تخزين لمواد مدعومة أو بيعها عن طريق الغش عبر تخزينها بأكياس غير مدعومة، لافتاً إلى أنه تم تسطير ​محاضر ضبط​ وإقفال مستودعات وتحويل ملفات إلى ​القضاء​.

وأشار أبو حيدر في مداخلة تلفزيونية، إلى أن السلع المدعومة عليها طلب أكثر من اللازم، مشدداً على ضرورة أن تتوجه ​سياسة​ الدعم إلى دعم المواطن لا السلع، موضحاً أنه “لا يمكن أن نبقى نستنزف بهذا الشكل”، مؤكداً أنه “سنكون أكثر تشدداً من أجل حماية المواطن في وجه جشع بعض ​التجار​ وبعض أصحاب السوبرماركت”.