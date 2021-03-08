لبنان | ابو حيدر:هناك تخزين لمواد مدعومة وبيعها عن طريق الغشّ

- 1/2
- 2/2
كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين
محمد ابو حيدر
أكد مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، في حديث تلفزيوني، حصول عمليات تخزين لمواد مدعومة أو بيعها عن طريق الغش عبر تخزينها بأكياس غير مدعومة، لافتاً إلى أنه تم تسطير محاضر ضبط وإقفال مستودعات وتحويل ملفات إلى القضاء.
وأشار أبو حيدر في مداخلة تلفزيونية، إلى أن السلع المدعومة عليها طلب أكثر من اللازم، مشدداً على ضرورة أن تتوجه سياسة الدعم إلى دعم المواطن لا السلع، موضحاً أنه “لا يمكن أن نبقى نستنزف بهذا الشكل”، مؤكداً أنه “سنكون أكثر تشدداً من أجل حماية المواطن في وجه جشع بعض التجار وبعض أصحاب السوبرماركت”.