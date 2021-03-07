لبنان | اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية: نستنكر قيام بعض الانتهازيين بتخريب الممتلكات العامة أو الخاصة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 10:22 مساءً - منذ 52 دقيقة

أعلن إتحاد وبلديات ​الضاحية الجنوبية​، في بيان، أنه “في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها بلدنا نعمل بكل الوسائل المتاحة للتخفيف عن أهلنا وفق الإمكانات المتوفرة”، مؤكداً “على ضرورة حل الأزمات التي يعاني منها الناس”.

وأشار إلى أن ​البلديات​ “إذ تقف إلى جانب المستضعفين من أهلنا الأعزاء، إلا أنها تستنكر وتدين بعض الأعمال التي قام بها بعض الانتهازيين من تخريب للممتلكات العامة أو الخاصة، سيما وأن هذه الأعمال لا تؤدي إلى تحقق الأهداف المعلنة من حل للمشكلة الاقتصادية أو تخفيض سعر الدولار”.

وأعلن أننا “كنا دوما وما زلنا مع مطالب الناس المحقة لكن شرط عدم إلحاق الضرر بالآخرين، وعليه سنضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الذين ألحقوا الضرر بالأملاك العامة وقد نلجأ إلى التشهير بأسمائهم في حال تكرار هذه الأعمال”، مؤكداً أن “الضاحية ستبقى ضاحية العزة والكرامة ولن تكون ملجأ للعابثين”.