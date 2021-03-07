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لبنان | تجميد مفعول تراخيص حمل السلاح اعتباراً من يوم غد وحتى إشعار آخر

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 10:22 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 7 - مارس - 2021 8:15 مساءً

وزارة الدفاع

وزارة الدفاع

صدر عن وزارة الدفاع الوطني, قرار يتعلّق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية.

وفيما يلي نصّ القرار:

المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة المعمول بها حسب القرارات الصادرة من وزارة الدفاع الوطني على كافة الأراضي اللبنانية إعتبراً من08/03/2021 الساعة صفر وحتى إشعار آخر.

المادة الثانية: يستثني من أحكام المادة الأولى اعلاه:

أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.

ب- تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية الممنوحة للوزراء والنواب السابقين و الحاليين والقضاة والمدراء العامين فقط.

ج- تراخيص حمل الأسلحة صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها الأشد العقوبات وخاصة الملاحقة القضائية.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بوسائل الإعلام وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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