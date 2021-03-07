لبنان | تجميد مفعول تراخيص حمل السلاح اعتباراً من يوم غد وحتى إشعار آخر

المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة المعمول بها حسب القرارات الصادرة من وزارة الدفاع الوطني على كافة الأراضي اللبنانية إعتبراً من08/03/2021 الساعة صفر وحتى إشعار آخر.

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 10:22 مساءً - منذ 3 ساعات

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012