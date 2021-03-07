لبنان | التربية: يجب الاستحصال على إذن مسبق قبل الحضور إلى المبنى الرئيسي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 07:22 مساءً - منذ 26 دقيقة

آخر تحديث: 7 - مارس - 2021 6:51 مساءً

حرصاً على الاجراءات الوقائية ومنعاً للاكتظاظ، واستناداّ للبيان الصادر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أنه على المواطنين الراغبين بالحضور إلى المبنى الرئيسي لتقديم أو استلام مصادقة جامعية، أو معادلة جامعية، أو معادلة مدرسية، أو شهادة رسمية او صورة طبق الاصل من دائرة الامتحانات الرسمية، ضرورة الاستحصال على إذن مسبق من منصة IMPACT، باختيار وزارة التربية والتعليم العالي في خانة نوع المكان المقصود، واختيار أحد الخيارات الأربعة في خانة اسم المكان المقصود.