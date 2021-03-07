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لبنان | توقيف مروج مخدرات سوري في الجديدة … وهذا ما ضبط معه

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محرر ر 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 02:03 مساءً - منذ 15 دقيقة

آخر تحديث: 7 - مارس - 2021 1:46 مساءً

توقيف

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 7 /3 /2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجديدة- المتن، المدعو (ح.س) من الجنسية السورية لإقدامه على ترويج المخدرات وتعاطيها وتجوله دون أوراق ثبوتية ومقاومة عناصر الدورية اثناء محاولة توقيفه. كما ضبطت بحوزته كمية من المخدرات ومبلغاً كبيراً من المال.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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