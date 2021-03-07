لبنان | توقيف مروج مخدرات سوري في الجديدة … وهذا ما ضبط معه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 02:03 مساءً - منذ 15 دقيقة

آخر تحديث: 7 - مارس - 2021 1:46 مساءً

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 7 /3 /2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجديدة- المتن، المدعو (ح.س) من الجنسية السورية لإقدامه على ترويج المخدرات وتعاطيها وتجوله دون أوراق ثبوتية ومقاومة عناصر الدورية اثناء محاولة توقيفه. كما ضبطت بحوزته كمية من المخدرات ومبلغاً كبيراً من المال.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.