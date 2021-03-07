لبنان | القبض على مروّجَي مخدرات بالجرم المشهود

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 02:03 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

“توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول نشاط مروجَين ينشطان في مناطق عدّة من قضاء المتن.

على الاثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها لتوقيفهما، بعد أن توصلت الى كشف هويتَيهما، وهما: أ. ن. (مواليد عام 1955، لبناني)، م. أ. (مواليد عام ۱۹۷۸، لبنانية).

بتاريخ 3-3-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما -بالجرم المشهود- أثناء قيامهما بترويج المخدرات في بلدة بصاليم على متن سيارة نوع “شيفروليه” لون أسود، جرى ضبطها.

بتفتيشهما والسيارة، ضُبط بحوزتهما:

/68/ ظرفاً بداخلها مادّة “باز الكوكايين” زِنة الظرف الواحد /1،2/غ.

/40/ ظرفاً تحتوي على بودرة الكوكايين زِنة كل منها /1،6/غ.

مبلغ مالي وقدره /1،250،000/ ل.ل.

كذلك ضُبِط في منزل الموقوف الأول في بلدة برمانا، كميّة من المخدّرات، على الشكل الآتي:

/64/ غ. من حشيشة الكيف.

/5،2/ غ. من مادة الماريجوانا.

ظرفان يحتويان على بذور مجهولة زنتها /2،9/غ، علبتين بلاستيكيتين بداخلهما بذور زِنتهما حوالى /6،8/ غ.

إضافةً إلى ضبط قطعة حديدية تستخدم في تقطيع الحشيشة، وجهازَين خلويَين.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِب إليهما لجهة ترويج المخدّرات لعددٍ كبيرٍ من الزبائن في مناطق: بصاليم، المكلس، ونهر الموت، وذلك لصالح أحد التجار، العمل جار لتوقيفه.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء”.