لبنان | OMT تعلن استئناف خدمة Western Union

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 02:03 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت شركة OMT في بيان، استئناف خدمة Western Union لارسال الاموال واستلامها من لبنان وإليه عبر مراكزها كافة، وجاء في البيان: “عطفا على البيان الصادر عن الشركة نهار الجمعة 5/3/2021، تعلن OMT أن خدمة Western Union لإرسال الأموال واستلامها من لبنان وإليه، أصبحت متوافرة من جديد عبر مراكز OMT كافة في لبنان”.

ولفتت الى “استمرار عمل الفريق الفني سعيا لاستئناف سائر الخدمات تدريجا”، وطلبت من الراغبين بالاستفسار الاتصال بمركز خدمة الزبائن على الرقم 01391000.