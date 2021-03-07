لبنان | بعد حادثة دهس المحتجين.. توضيح من بلدية الشويفات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أثارت حادثة دهس المتظاهرين في الشويفات ردود فعل وجدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد علّقت بلدية الشويفات على ما حصل مؤكدة أن عناصر الشرطة تعمل بقدر المستطاع لتكون في خدمة المواطن، قائلةً إن المعلومات التي حصلت عليها تفيد بأن سائق السيارة تفاجأ بوجود المحتجين.

من جهة أخرى، أوضحت وكالة داخلية الشويفات خلدة في الحزب التقدمي الإشتراكي أنه إثر تجمع عدد من المحتجين في منطقة الشويفات – طريق صيدا القديمة مفرق التيرو، وبالتزامن مع مرور إحدى السيارات المسرعة، تعرض خمسة شبان للصدم ما أدى إلى إصابتهم بجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى كمال جنبلاط، لافتةً الى أن إطلاق النار الذي سُمع مساء اليوم فهو حصل خلال تشييع أحد المتوفبعد حادثين في محلة حي السلم، ولا علاقة لذلك بحادثة الصدم. وأكّدت وكالة داخلية الشويفات خلدة أن الإشكال الذي وقع هو حادث فردي وليس لديه أي أبعاد حزبية أو سياسية.