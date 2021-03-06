لبنان | هكذا توزّعت إصابات كورونا الجديدة على المناطق اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 24 دقيقة

نشرت وزارة الصحة العامّة اليوم السبت، جدولاً بيّنت فيه كيف توزّعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على الأقضية اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم السبت, عن ‘تسجيل 3158 إصابة جديدة بكورونا ( 3158 محلية و 0 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات ‘.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل ’42 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 5013’.