لبنان | مع سعي الدولار إلى 11 ألف ليرة.. إليكم الطرقات المقطوعة مساء اليوم

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - مارس - 2021 8:16 مساءً

قطع عدد من الطرقات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية

على وقع استمرار سعر دولار السوق السوداء بالارتفاع بشكل جنوني مقترباً من حاجز الـ 11 ألف ليرة، تستمر الاحتجاجات المنددة بتردي الأوضاع المعيشية، وتقاعس الطبقة السياسية عن إيجاد أي حلول في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تخيم على لبنان.

وفيما يلي أبرز الطرقات المقطوعة في هذه الأثناء:

– الطرقات المقطوعة ضمن الشمال :

– البالما

– البلمند

– شكا كفر حزير

– كوسبا رشدبين

– ضهر العين اميون

– العبدة

– العبودية بلانة حصا

▪️ – الطرقات المقطوعة ضمن البقاع:

– المصنع راشيا مفرق كفردينس – مفرق الرفيد

– دير زنون مفرق الفاعور

– غزة لوسي

– دار الحنان المنارة

– ترشيش تويتي

– ضهر البيدر مفرق فالوغا

– جديتا العالي

– سعدنايل

– جلالا شتورا

– حاجز الفرزل ابلح

– ساحة شتورا

▪️ – الطرقات المقطوعة ضمن بيروت:

– بشارة الخوري

– نزلة الحص

– قصقص – عمر بيهم

– سليم سلام

– الكولا

▪️ على الأوتوستراد الساحلي: طريق الزوق بالاتجاهين، جل الديب بالاتجاهين، طريق الناعمة بالاتجاهين، طريق الجية بالاتجاهين، أوتوستراد الزهراني مفرق عدلون.

▪️ طرقات رئيسية أخرى: مستديرة الجندولين باتجاه الرحاب، طريق عام ترشيش محلة تويتي، طريق المطار القديمة عند مفرق عين الدلبة المسلك الشرقي، طريق عام عاليه محلة ضهور العبادية بالاتجاهين، طريق عام جلالا شتورا، طريق عابا بتوراتيج،طريق عام حلبا القبيات محلة عمار البيكات، طريق العبودية محلة بلانة الحصا، واوتوستراد شكا محلة النفق بالاتجاهين وطريق عام شكا كفر حزير.