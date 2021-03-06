لبنان | الصحة تسجل 52 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 2 و3 و4 آذار؛ وأظهرت النتائج وجود اثنتين وخمسين (52) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 2/3/2021 كالتالي:

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (خمس حالات إيجابية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

رحلة برلين: شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية).

رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية).

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان).

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

رحلة إربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة جدة: شركة MEA رقم 1369 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).

رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية).

رحلة دمشق: شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية).

رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة).

وجاءت نتائج 3/3/2021 كالتالي:

رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية).

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (أربع حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالتان إيجابيتان).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان).

رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان).

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).

رحلة كييف: شركة BAY رقم 201 (حالة إيجابية واحدة).

وجاءت نتائج 4/3/2021 كالتالي:

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية).

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (حالتان إيجابيتان).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان).

رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية).

رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).

رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 420 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية).

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).

رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (حالتان إيجابيتان).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).