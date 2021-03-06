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لبنان | خلف يعرض مع نظيره العراقي سبل التعاون

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كتبت أسماء لمنور في السبت 6 مارس 2021 04:12 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 6 - مارس - 2021 3:33 مساءً

ملحم خلف

زار نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف، خلال وجوده في العراق، ظهر اليوم، دار نقابة المحامين العراقيين في بغداد، والتقى نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي.

وأوضح في بيان أن اللقاء تناول “سبل التعاون بين النقابتين الشقيقتين في ميادين عدة، إعلاء لشؤون المحامين في البلدين، وكان عرض لهموم المحامين اللبنانيين وسبل مساندتهم في هذه الظروف، بالإضافة إلى الأدوار العديدة، التي تضطلع بها نقابة المحامين في بيروت في هذه المرحلة العصيبة، من أجل النهوض بالمواطنين اللبنانيين والوطن”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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