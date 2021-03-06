لبنان | أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 مارس 2021 10:16 صباحاً - الجمهورية

تسود خلافات كبيرة بين وزير حقيبة حيوية وموظفي إدارة رسمية ورؤساء دوائر على خلفية محاولة هؤلاء تجاوز الوزير في بعض القرارات.

تسلم مرجع روحي مجموعة من الرسائل التي رحبت في السر بمضمون مبادرته الاخيرة رغم سلسلة بياناتهم العلنية المعترضة.

وعدت مرجعية دبلوماسية بالتدخل لدى إحدى المجموعات المتعاونة معها لتصحيح خلل بالغ في أدائها وردت التريث الى تحقيق يجري في الداخل.

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اللواء

همس

تبلغت جهات معنية ليل أمس الأول اسم الشخصية اللبنانية التي حرّضت على مسؤول نقدي كبير، وبالاتجاه الذي ذهبت إليه الأمور!

غمز

أحدثت معلومة عن عزم أحد المصارف العاملة إقتطاع نسبة مئوية ضريبة على رواتب المواطنين من القطاعين العام والخاص ضجة كبيرة، ما لبثت أن دفعته إلى التراجع.

لغز

تتحدث مصادر عن جهات مؤثرة، تغذي التحركات الناشطة، وقطع الطرقات في بعض المناطق الحسّاسة.

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نداء الوطن

يشكو قضاة في مجالسهم الخاصة من عدم تجاوب النيابات التمييزية في تسليم مستندات مطلوبة لسير عمل تحقيق بقضية مالية، ويتجهون إلى مراجعة رئيس مجلس القضاء سهيل عبود لعدم إعاقة سير عمل التحقيق.

يتردّد أنّ ملف ترسيم الحدود قد يشهد خلال الأيام القليلة المقبلة تطورات نوعية.

ألمح مقرّبون من حاكم مصرف لبنان إلى أنه بصفته مواطناً فرنسياً قد يتقدم أمام القضاء الفرنسي بدعاوى لملاحقة بعض السياسيين اللبنانيين بتهمة الإساءة إلى سمعته ومكانته المالية.

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الأنباء

تسريبات ملتبسة

تسريبات ملتبسة غير دقيقة عبر وسائل اعلامية غير محلية يبدو أن مصدرها داخلي وبخلفيات سياسية.

تخبّط رسمي وسابقة

التخبّط الرسمي في إدارة الملفات الحياتية الأساسية يأخذ شكلاً مختلفاً وهذه المرة في سابقة من نوعها بعد إقدام وزير على إعلان الإضراب.