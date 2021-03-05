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لبنان | حاكم مصرف لبنان: سأدعي على ” بلومبيرغ ” وعلى مراسلتها في بيروت

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 مارس 2021 07:09 مساءً - منذ 54 دقيقة

آخر تحديث: 5 - مارس - 2021 6:14 مساءً

رياض سلامة

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيتقدّم بسلسلة دعاوى قانونية في داخل لبنان وخارجه بحق وكالة بلومبيرغ الأميركية ومراسلتها في بيروت وكل من يقف وراءهما بجرائم فبركة أخبار والإساءة ومحاولات تشويه سمعة حاكم المصرف المركزي.
وقال في بيان له : إن التمادي في هذه الإساءات بات يحتّم تحرّكا من جميع الذين يدّعون الحرص على المصرف المركزي وسمعة لبنان المالية ما يرتدّ سلباً على جميع اللبنانيين، ما يجعل هذه الجرائم ترقى إلى مرتبة الخيانة الوطنية وتمسّ بالأمن المالي للبلد وفرص إعادة الإنقاذ.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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