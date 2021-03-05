لبنان | وزارة السياحة: لفتح المطاعم والمقاهي بالشروط السابقة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 مارس 2021 03:16 مساءً - منذ 38 دقيقة

آخر تحديث: 5 - مارس - 2021 3:08 مساءً

دعت وزارة السياحة في بيان، “المؤسسات المطعمية وتوابعها إلى ضرورة الإنتهاء من عملية تصديق الخرائط (50% قدرة استيعابية) التي سبق أن طالبت بها الوزارة في تعاميم سابقة”.

وأكدت الوزارة أنها ستقترح على “اللجان المعنية اتخاذ قرار بفتح المطاعم والمقاهي بالشروط المعمول بها سابقا، على أن تكون مدة الفتح في المرحلة الراهنة محصورة بتقديم وجبة الغداء فقط، أي لغاية الساعة السادسة مساء، بحيث ستستمر المطاعم في تقديم الطعام عبر خدمة التوصيل إلى المنازل وخدمة التوصيل إلى السيارات (24 ساعة) كما كانت محددة سابقا”.