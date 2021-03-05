لبنان | قوى الأمن توضح حقيقة خبر عصابة سرقة لوحات السيارات بهدف سلب أصحابه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 مارس 2021 02:04 مساءً - منذ 3 ساعات

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن خبر عصابة سرقة لوحات السيارات بهدف سلب أصحابها التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

وقالت في بيان عبر “تويتر”: “يتم تداول رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عصابة تقوم بسرقة لوحات تسجيل السيارات أثناء ركنها في المرآب”.

وأضافت: “بحيث يعمد أصحاب العصابة فيما بعد إلى توقيف صاحب السيارة خلال سيره بحجة إعادة اللوحة وعلى الفور ينهالون عليه بالضرب والاعتداء ومن ثم يسلبون سيارته”.

وتابعت: “نؤكد بأن الخبر عار من الصحة ولن ترد إلينا أي شكور من هذا النوع لذلك يجب عدم تداول أو نشر مثل هكذا أخبار قبل التأكد من صحتها كونها تثير الرعب”.