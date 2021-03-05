لبنان | الخارجية الأميركية: نراقب عن كثب الوضع في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - مارس - 2021 11:49 مساءً

أكد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ نيد برايس، أن “​الولايات المتحدة​ تراقب الموقف في ​لبنان​ عن كثب، ونحن أكدنا مع شركائنا الدوليين، مراراً وتكراراً وسراً وعلانيةً، ضرورة التزام القادة السياسيين في لبنان بالتعهدات التي قطعوها، لتشكيل حكومة مذهلة وفعالة”.

وشدد برايس خلال مؤتمر صحفي على “دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني ودعواته المستمرة للمساءلة”، لافتاً إلى أن “الإصلاحات يجب أن تلحظ الفرص الإقتصادية، حكما أفضل، ونهاية للفساد المستشري الذي تمت رؤيته في لبنان في الأيام الماضية”.