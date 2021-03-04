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لبنان | الجيش: زورقان حربيان معاديان خرقا المياه الإقليمية امس واليوم

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

الجيش اللبناني

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 2021/3/4، الساعة 08.38، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 410 أمتار ولمدة 7 دقائق. تتم متابعة موضوع الخرق، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

وبتاريخ 2021/3/3، الساعة 22.58 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 203 أمتار ولمدة 4 دقائق، وألقى عناصره قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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