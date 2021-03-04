لبنان | “الصحة”: 29 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 مارس 2021 07:20 مساءً - أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، عن “استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 1 آذار، وأظهرت النتائج وجود تسع وعشرين (29) حالة إيجابية. وجاءت النتائج كالاتي:

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان)

رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة برلين: شركة SR رقم 110 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

رحلة ميلانو: شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الرياض: شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (ثلاث حالات إيجابية)