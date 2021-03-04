لبنان | “الكتلة الوطنيّة”: مستمرون في النضال من أجل بناء دولة تحمي جميع أبنائها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 مارس 2021 04:10 مساءً - منذ 10 دقائق

ذكّرت “الكتلة الوطنيّة” “من يحاول الصيد في الماء العكر” أنها مع مبادرة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، لا بل أكّدت تأييدها لمطلبه بعقد مؤتمر دولي، لكنّها ضدّ الإنضمام إلى حدث دَعَت إليه أحزاب-الطوائف وخطّطت له واستغلّته لتحقيق مصالحها الخاصة.

وقالت في بيان:

نحن مع تحييد لبنان وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة، وضدّ السلاح المتفلّت غير الشرعي والارتهان لدول الخارج.

نحن مع السيادة بمفهومها الصحيح، وضدّ تمويل الأحزاب من الخارج.

نحن مع الإقتصاد الحرّ والعدالة الإجتماعية، وضدّ الكارتيلات والاحتكارات.

نحن مع دولة القانون والمواطنة، وضدّ الزبائنية والطائفية.

نحن مع المبادئ والديمقراطية، وضدّ زعماء الحرب.

نحن مع بناء الدولة، وضدّ الدويلة.

نحن مع حقوق المواطنين الواحدة للجميع، وضدّ الشعارات عن حقوق الطوائف الفتنويّة التقسيميّة.

نحن مع ثورة 17 تشرين ومطالبها، وضدّ أداء ما كان يُعرف بفريقي 8 و14 وممارساتهما مع كلّ أحزاب السلطة.

واعتبرت أن “هذه الحملة ذات الدوافع السياسية الرخيصة، وما تحمل في طيّاتها من تخبّط وتناقضات وقعت فيها وسائل إعلام مختلفة، من اتهامنا باليمينيّين تارةً واليساريّين طوراً، وبالتبعيّة للمحور الإيراني تارةً، وللمحور الأميركي طوراً، هي خير دليل على صوابيّة تموضع “حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة”، وتأكيد وجوب استمرارنا في النضال من أجل بناء دولة تحمي جميع أبنائها. ”

وتوجّهت الى البعض بالقول: وفّروا محاولاتكم لشدّ العصب الطائفي، ليس اسمنا “الكتلة الوطنية” عن عبث، بل إنّ ذلك يختصر رؤيتنا الممتدّة على مساحة الوطن. ومن يريد معرفة مواقف “الكتلة الوطنيّة” ليراجع بياناتنا الرسميّة ومبادئنا الثابتة منذ زمن العميد الراحل ريمون إدّه حتى اليوم.

وذكّرت بأنّ “الراحل، الذي تعرّض لثلاث محاولات اغتيال من طرفي النزاع اليمين واليسار حينها، لم يتراجع يوماً عن قناعاته ورفض ثلاث مرّات رئاسة الجمهوريّة لرفضه المساومة على سيادة لبنان”، مشددة على أن الكتلة “من هذه المدرسة، فلا التهديد ولا المناصب تحيدنا عن مبادئنا.”

وأضافت: يبدو أنّ صوت “الكتلة الوطنيّة” المعارض بات مزعجاً لأحزاب الطوائف، فلجأت كعادتها إلى ممارساتها الشعبويّة وانزلاقاتها عبر نشر أخبار ملفّقة ومغلوطة بحقّنا لمحاولة التأثير على الرأي العام. أفلست هذه الأحزاب أخلاقياً وشعبياً وسياسياً، ولم يبق لديها من رصيد سوى الافتراءات والأكاذيب السخيفة، لتحاول استرداد نَفَسِها الأخير. ومن المؤكّد أنّ مواقفنا الجامعة لا تفيدها، تماماً كما لا تفيد العدو الإسرائيلي وكلّ حامل لمنطق فرّق تسد.