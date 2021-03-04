لبنان | القضاء يسلم المدعي العام السويسري كافة مستندات رياض سلامة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 مارس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

استكملت النيابة العامة التمييزية تسلم كافة المستندات التي طلبتها من البنك المركزي ومن لجنة الرقابة على المصارف، المتعلقة بتحويل أموال خاصة بحسابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى الخارج، وأرسلتها تباعا الى المدعي العام السويسري عبر البريد الإلكتروني بناء لطلب الأخير، كما استجمعت النيابة التمييزية كل هذه المستندات ضمن ملف متكامل، على ان ترسلها بشكل رسمي الى القضاء السويسري عبر الحقيبة الدبلوماسية، اي بواسطة وزارة الخارجية اللبنانية.