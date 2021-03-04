لبنان | دياب عرض مع وفد البنك الدولي في مشروع تقديم المساعدات للأسر الأكثر فقرا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 مارس 2021 02:02 مساءً - منذ 7 ثواني

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف على رأس وفد، ضم رئيس قسم عمليات التنمية الاقتصادية خوسيه لويس، الملحق المختص بشؤون إدارة النفايات والبيئة أوليفيه بودار ومسؤولة الشؤون السياسية هنا سيفيرين، في حضور الوزيرين زينة عكر وراوول نعمة، والسفير جبران صوفان. وعرض الوفد المقاربة الجديدة للمفوضية الأوروبية حول التعاون الاقتصادي والاجتماعي والاستثماري مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.

ثم التقى دياب وفدا من البنك الدولي ضم المدير الإقليمي لدائرة المشرق ساروج كومار جاه، ممثلة البنك الدولي في لبنان منى كوزي والخبيرة في شؤون الحماية الاجتماعة والعمل في الشرق الأوسط حنين السيد، في حضور الوزراء زينة عكر، غازي وزني، رمزي المشرفية، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير مكتب الرئيس القاضي خالد عكاري. وجرى البحث في كيفية تنفيذ مشروع تقديم المساعدات للأسر الأكثر فقرا في لبنان.