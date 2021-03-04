لبنان | هاشم: لتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بحق إسرائيل إثر التسرب النفطي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 مارس 2021 02:02 مساءً - منذ 11 دقيقة

أعلن عضو كتلة “التنمية والتحرير” قاسم هاشم بعد اجتماع لجنة البيئة في المجلس النيابي أن “اللجنة طالبت بتقديم شكوى عاجلة للأمم المتحدة ضد إسرائيل المتسببة بالجريمة البيئية المتمثلة بالتسرب النفطي في السواحل اللبنانية”.

كما أعلن هاشم أنه تقرر “إنشاء خلية أزمة لتوحيد الجهود من الوزارات المعنية لإزالة التلوث البيئي الحاصل على شواطئنا، وتأمين متطلبات مالية سريعة من قبل الحكومة لدعم الجمعيات المعنية التي تقوم بواجبها لإزالة التلوث”.

وكشف أن اللجنة طلبت “من الجهات المعنية الطلب من الأمم المتحدة تقييم الأضرار الناتجة عن هذه الجريمة الكبيرة”.