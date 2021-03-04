لبنان | تقرير الأسبوعين الأولين من حملة التلقيح

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 مارس 2021 02:02 مساءً - منذ ساعتين

نشرت وزارة الصحة العامة التقرير المفصل للاسبوعين الأولين من حملة التلقيح (13 شباط 2021- 27 شباط 2021) والذي يظهر كيفية تلقيح مواطنين وعددهم اثنا عشر ألفا وسبعة وثمانون شخصا (12087)، كانوا مسجلين على المنصة، ولكنهم استحصلوا على مواعيد مباشرة من مراكز التلقيح، ما يدحض الادعاءات المساقة ضد الوزارة بتهريب اللقاح.

وأكدت الوزارة أن “هذا الأمر يعالج وفقا لالتزام مديري المراكز بالمواعيد المحددة مسبقا من خلال المنصة ووفقا للتطور التقني للمنصة بالتنسيق مع التفتيش المركزي”.