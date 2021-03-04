لبنان | كركي: الضمان وافق على طلب رفع سعر جلسة غسيل الكلى

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 مارس 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

علق المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي على المطالبة برفع سعر جلسة غسيل الكلى، مشيرا الى أنه “من حق للمستشفيات أن تطالب بزيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى، ونحن تفاجأنا بهذه الطريقة بالتعاطي، فنحن الأسبوع الماضي تواصلنا مع نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان وأبلغناه أن الموضوع قيد المعالجة وبالفعل تمت الموافقة عليه باللجنة الإستشارية الطبية العليا”.

ولفت كركي في تصريح تلفزيوني، أن الكلفة على الضمان بحسب دراسة أقمناها ستكون حوالي 15 مليار، وطلبنا إعداد الكتاب اللازم الى مجلس الإدارة لإقرار الزيادة وطلبنا وضعها بأول جلسة لمجلس إدارة الضمان الإجتماعي”.

وأعلن أنه “الأسبوع القادم بالحد الأقصى سينتهي ولا داعي للتصعيد على الإطلاق والأهم أنه لا داع لتكليف المواطن المضمون أي زيادة لغسيل الكلى”.