لبنان | “الأحرار”: لا خلاص للبنان الا بتبني الحياد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 مارس 2021 09:14 مساءً - منذ 18 دقيقة

عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار إجتماعه الأسبوعي إلكترونيا، برئاسة رئيس الحزب الأستاذ دوري شمعون وحضور الأعضاء،وصدر عنه البيان التالي:

“يحيي حزب الوطنيين الأحرار كل اللبنانيين الذين دعموا مواقف بكركي الوطنية اذ ان الحزب لا يرى خلاصا للبنان الا بتبني الحياد وبتطبيق القرارات الدولية، ولا يأمل بإنتخابات نيابية شفافة في ظل الحكم “الكاكيستوكراسي”، أي الحكم الذي يديره عديمو الاهلية والكفاءة وعديمو الضمير، ولا يتوقع أي تدقيق جنائي شفاف بيد شركة واحدة يتفق معها النظام عينه.

كما يتعاطف الحزب مع الحالة الإعتراضية الصادقة والعفوية، وليس المشبوهة، التي ملأت الساحات في مختلف المناطق اللبنانية، إحتجاجا على الوضع الإقتصادي وعلى التدهور المستمر في سعر صرف العملة، فالشعب اللبناني يحب الحياة ولا لوم عليه ان قطع طريقا او حرق دواليب، فقد حرق مستقبله وقطع رزقه، علما أن الأمثل هو قطع أعناق الفاسدين على يد القضاء، وفي الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.