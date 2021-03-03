لبنان | جنبلاط: ذاهبون الى فوضى داخلية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 مارس 2021 09:14 مساءً - منذ 49 دقيقة

أوضح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن “تصرفات إيران في العراق ولبنان وسوريا وكأن ليس هناك دولة والشرق العربي انتهى”. وقال جنبلاط في حديث لـ”أوكتوبوس”: “بالأمس كان هناك فوضى مصغرة، ولكن عند زيادة ارتفاع الدولار سيكون هناك فوضى أكبر”.

وسأل: “ماذا سيفعل العسكري عندما يصبح راتبه حولي الـ 60 دولار؟”. وأعلن جنبلاط: “نحن ذاهبون الى فوضى داخلية، نتيجة الوضع الإقتصادي الإجتماعي ولا أرى أي أفق لحرب أهلية”.