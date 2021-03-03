لبنان | جنبلاط: ذاهبون الى فوضى داخلية

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 مارس 2021 09:14 مساءً - منذ 49 دقيقة
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط
أوضح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن “تصرفات إيران في العراق ولبنان وسوريا وكأن ليس هناك دولة والشرق العربي انتهى”. وقال جنبلاط في حديث لـ”أوكتوبوس”: “بالأمس كان هناك فوضى مصغرة، ولكن عند زيادة ارتفاع الدولار سيكون هناك فوضى أكبر”.
وسأل: “ماذا سيفعل العسكري عندما يصبح راتبه حولي الـ 60 دولار؟”. وأعلن جنبلاط: “نحن ذاهبون الى فوضى داخلية، نتيجة الوضع الإقتصادي الإجتماعي ولا أرى أي أفق لحرب أهلية”.