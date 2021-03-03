لبنان | محافظ بيروت: للتشدد في مراقبة اعتماد تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 مارس 2021 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بأن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وحرصاً منه على حماية المستهلك، وجه كتاباً الى وزارة الاقتصاد والتجارة ( المديرية العامة للاقتصاد والتجارة)، يتعلق بضبط تعرفة المولدات الكهربائية الخاصة في مدينة بيروت من قبل الأجهزة المختصة في وزارة الإقتصاد والتجارة.

وجاء فيه:

“في ظل رفع ساعات التقنين في مدينة بيروت من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، وارتفاع تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة تزامنا مع ارتفاع معدل سعر صفيحة المازوت.

آملاً التفضل بالإحالة إلى الأجهزة الرقابية المختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة، ليصار إلى التشدد في مراقبة اعتماد التسعيرة على قاعدة عداد الكيلواط ساعة وليس تسعيرة القواطع الثابت”.