لبنان | بالصور: تعاون سعودي لبنان يؤدي لضبط كميات كبيرة من الكبتاغون قبل تهريبها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 مارس 2021 04:10 مساءً - منذ 9 دقائق

بناء للتنسيق والتعاون المشترك بين مكتب اتصال المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السفارة السعودية مع مديرية الجمارك العامة ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وتحت إشراف النيابة العامة التمييزية، جرى ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون موضبة بطريقة احترافية داخل قطع فيتاسات جرافات كانت معدّة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية.

كما أوقف عد من الاشخاص، والتحقيق جاري تحت إشراف القضاء المختص لمعرفة المتورطين داخل وخارج الاراضي اللبنانية.