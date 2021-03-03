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لبنان | حاجز ضهر البيدر يوقف سائق سيّارة وبحوزته 3 دراجات آلية مسروقة!

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 مارس 2021 04:10 مساءً - منذ 17 دقيقة
عناصر قوى أمن

عناصر من قوى الأمن

صدر عـن المديرية العامـة لقـوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرّة لتوقيف المطلوبين للقضاء وأفراد العصابات التّي تنشط على الأراضي اللبنانيّة.

أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي، بتاريخ 26-2-2021، سائق “سيّارة فان” لنقل الركّاب ح. ق. (مواليد 1982، لبناني) للاشتباه به، كونه كان ينقل على متن سيّارته /3/ دراجات آليّة.

بالتحقيق معه من قبل عناصر مخفر ضهر البيدر، تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب /3/ مذكّرات عدليّة بجرم تزوير واستعمال مزوّر، كذلك تبيّن أن الدراجات الآلية مسروقة.

سيتم تسليم الموقوف والدرّاجات الآلية و”سيّارة الفان” إلى مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

لذلك، تُعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الدراجات الثلاث، وتطلب من مالكيها الحضور إلى المخفر المذكور -مصطحبين معهم المستندات التي تُثبت ملكيتها- تمهيداً لاستلامها.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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