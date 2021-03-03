لبنان | الأسمر: نقف إلى جانب الطبقة العاملة في كل تحرك مطلبي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 مارس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في بيان “تأييده لتحرك نقابة عمال بلدية طرابلس احتجاجا على الأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي وصلت إليها البلاد، بعد انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي أثر على أسعار السلع الغذائية، وكلفة المعيشة والدواء والاستشفاء والمشتقات النفطية ارتفاعا جنونيا لا قدرة لكل الشعب اللبناني على تحمله”.

واكد الأسمر أن “الاتحاد العمالي العام يقف إلى جانب الطبقة العاملة في كل تحرك مطلبي فكيف إذا كان هذا التحرك من أجل لقمة العيش والحياة الكريمة ومن أجل تطبيق سلسلة الرتب والرواتب لعمال بلدية طرابلس التي حرموا من مفاعيلها حتى اليوم”.

وأعلن الأسمر عن “تحرك مطلبي جامع يجري التحضير له في الاتحاد لمواكبة الأحداث المتسارعة على الساحة الاقتصادية والتي تنذر بالانهيار الكبير”.