لبنان | إليكم الطرقات المقطوعة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

عاد الشارع اللبناني الى الغليان وعن حال الطرقات اليوم، أفادت غرفة التحكم المروري أن جميع الطرقات ضمن نطاق البقاع والجنوب سالكة حالياً.

أما الطرقات المقطوعة فهي:

– الاوتوستراد والطريق البحرية البالما بالاتجاهين

– اوتوستراد جبيل بالاتجاهين عاد وفتح بعد وقت

– اوتوستراد ذوق مكايل بالاتجاهين

– قطع السير على جسر سينيق عند مفرق الغازية وإعادة فتحه

– قطع اوتوستراد القلمون باتجاه بيروت

– محاولة قطع طريق البحصاص والجيش اللبناني يمنع الثوار بسبب الضغط الشديد للسيارات