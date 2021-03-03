اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | إليكم الطرقات المقطوعة

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قطع طرق

عاد الشارع اللبناني الى الغليان وعن حال الطرقات اليوم، أفادت غرفة التحكم المروري أن جميع الطرقات ضمن نطاق البقاع والجنوب سالكة حالياً.

أما الطرقات المقطوعة فهي:

– الاوتوستراد والطريق البحرية البالما بالاتجاهين
– اوتوستراد جبيل بالاتجاهين عاد وفتح بعد وقت
– اوتوستراد ذوق مكايل بالاتجاهين

– قطع السير على جسر سينيق عند مفرق الغازية وإعادة فتحه

– قطع اوتوستراد القلمون باتجاه بيروت

– محاولة قطع طريق البحصاص والجيش اللبناني يمنع الثوار بسبب الضغط الشديد للسيارات

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا