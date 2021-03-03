لبنان | إليكم الطرقات المقطوعة

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين
– الاوتوستراد والطريق البحرية البالما بالاتجاهين
قطع طرق
عاد الشارع اللبناني الى الغليان وعن حال الطرقات اليوم، أفادت غرفة التحكم المروري أن جميع الطرقات ضمن نطاق البقاع والجنوب سالكة حالياً.
أما الطرقات المقطوعة فهي:
– الاوتوستراد والطريق البحرية البالما بالاتجاهين
– اوتوستراد جبيل بالاتجاهين عاد وفتح بعد وقت
– اوتوستراد ذوق مكايل بالاتجاهين
– قطع السير على جسر سينيق عند مفرق الغازية وإعادة فتحه
– قطع اوتوستراد القلمون باتجاه بيروت
– محاولة قطع طريق البحصاص والجيش اللبناني يمنع الثوار بسبب الضغط الشديد للسيارات