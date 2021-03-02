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لبنان | اشتباك بين “المعلومات” وأمل وحزب الله على خلفية ملاحقة مطلوب!

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 19 دقيقة

شعبة المعلومات

وقع اشتباك مساء اليوم بين دورية من فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي ومسلحين من امل وحزب الله في شارع معوض في الشياح .

وفي معلومات حصل عليها “صوت بيروت انترناشونال ” أن دورية فرع المعلومات كانت في صدد ملاحقة احد المطلوبين في حي معوض ، فتصدى لها مسلحون من حزب الله وحركة امل الذين اشتبكوا مع الدورية لفترة قصيرة ، لكن اتصالات عاجلة أدت إلى سحب فتيل التوتر .

وفي رواية لاحقة أن دورية فرع المعلومات وصلت إلى حي معوض من دون التنسيق مع اللجنة الأمنية في أمل وحزب الله . وهنا سالت مصادر سياسية مستقلة : هل عملية دهم مطلوب تحتاج إلى تنسيق مع امل وحزب الله ؟

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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