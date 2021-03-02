لبنان | بالفيديو: إقفال الطرقات في معظم المناطق اللبنانية احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 07:22 مساءً - منذ 28 دقيقة

آخر تحديث: 2 - مارس - 2021 6:57 مساءً

قاد الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانيين إلى قطع معظم الطرقات اللبنانية احتجاجا على تدهور قيمة العملة اللبنانية وسط انكفاء تام للسلطة اللبنانية عن المشهد اللبناني الذي يلفظ أنفاسه الاخيرة، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، إلى جانب خطر الدخول في العتمة بشكل تام ما يشي بمرحلة خطيرة يتحضر إليها لبنان.

وفي هذا السياق، قُطعت الطرقات وحضرت الاطارات المشتعلة لتذكرنا بمشاهد باتت لصيقة بيوميات المواطن المنهك من الفواتير النارية الحارقة.

وفي آخر تحديث للطرقات المقطوعة في منطقة بيروت

الضاحية الجنوبية

– مفرق حي فرحات قرب قصر صبري حمادة .

– طريق المطار قرب محطة زين الدين.

– طريق المطار مقابل مسجد مطر.

– اوتوستراد الاسد قرب ملعب الانصار .

– تحت جسر المطار قرب شركة اميغو .

– دوار الجندولين .

– تحت جسر المشرفية .

– الاوزاعي مفرق البرج .

بيروت

– جسر الرينغ جهة الخندق الغميق.

– بشارة الخوري .

– ساحة الشهداء.

– الملا عائشة بكار .

– فردان دار الطائفة الدرزية.

– جسر سليم سلام.

– البسطة التحتا جسر حوض الولاية.

– تقاطع السوديكو .

– طريق المدينة الرياضية تحت جسر المشاة.

طريق الساحل

– طريق الجية مقابل محطة الامانة .